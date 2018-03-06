Анастасия Брызгалова рассказала о самых нелепых версиях попадания мельдония в организм Александра Крушельницкого. В скандал втянули даже маму керлингиста.

Анастасия Брызгалова рассказала о самых нелепых версиях попадания мельдония в организм Александра Крушельницкого. В скандал втянули даже маму керлингиста."Да столько нелепого наслушались! Еще была версия, будто мама мельдоний в пельмешку уронила. Но про похмелье – это совсем забавно", – сказала в интервью газете "Спорт-Экспресс" Брызгалова.При этом сам Крушельницкий считает, что предположение о причастности к скандалу его бывшей возлюбленной куда нелепее. "Нет, про бывшую девушку – смешнее. Будто она, никак не связанная с керлингом, вдруг приехала и начала вредить. Десять лет спустя. Ну, бред", – возмутился спортсмен.А о чудодейственных свойствах мельдония в борьбе с похмельем Александр и вовсе не слышал. "Вообще не представляю, что помогает от похмелья. Даже не помню, когда оно было в последний раз. Уже два с половиной года не было точно! Мы готовились к Олимпиаде", – заявил он.Отмел Крушельницкий и подозрения в адрес спарринг-партнеров Даниила Горячева и Марии Дуюновой. "Не знаю, откуда взялись подозрения. Хотя цепляются за все версии, но могу сказать – этих ребят ни в чем не подозреваю. Горячева я фактически привел в керлинг, выиграл с ним чемпионат мира. За счет меня он поднимался… Перешел в нашу команду – и все у него пошло. Мы друзья! Он на прошлой неделе играл международный турнир в Сочи – а мы с Настей за ним следили, переживали", – рассказал керлингист.Новость дополняется