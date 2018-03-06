Телеведущая сделала неожиданное признание. С Лерой Кудрявцевой она была предельно откровенно.

Телеведущая сделала неожиданное признание. С Лерой Кудрявцевой она была предельно откровенно.Гостьей очередного выпуска программы "Секрет на миллион" стала телеведущая Маша Малиновская. Собеседница Леры Кудряцевой впервые встреласьс двумя родными сёстрами и братом по отцу прямо в эфире и объяснила, почему не хотела общаться с родственниками. Теледива раскрыла и тайну своего детства: вспомнила причину развода родителей и жизнь с бабушкой. Со слезами на глазах она поведала о гибели бабушки и рассказала о нынешних отношениях с матерью.В студии у Маши Малиновской откровенный разговор с отцом, в котором она потребовала ответов насамыееудобные и сложные вопросы. Телеведущая и модель призналась, как тяжело растить сына Мирона в отсутствие работы и финансовых возможностей. Зашел разговор и о злоупотреблении Машей препаратами, о которых много писали. "Я принимаю кое-что запрещенное", – призналась Малиновская в эфире НТВ.Напомним, что Дана Борисова в интервью Dni.Ru заявила: "По Малиновской же видно, что она употребляет что-то. Конечно, она будут отрицать зависимость – это особенность всех людей с такой проблемой".В эфире НТВ Малиновская поведала и цене своей красоты: "Это было более 200 тысяч. Для меня это была большая сумма", – призналась Маша. Ей пришлось сделать несколько пластических операций, поскольку "один сосок был в бюстгалтере, а второй чуть ли не смотрел в подбородок". Сообщила Малиновская и о страшной болезни, приковавшей ее к постели: "Это была такая чудовищная боль, когда ты не можешь двинуть ни одной мышцей".