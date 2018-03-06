Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской не считает возможным продолжать защищать актера. На нее оказывается беспрецедентное давление.

Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской не считает возможным продолжать защищать актера. На нее оказывается беспрецедентное давление."Вчера Первый канал пригласил меня на передачу, – рассказала в Элина Мазур в эксклюзивном интервью Dni.Ru. На самом деле, это детектор лжи. Якобы формат передачи позволяет установить истину. На передачу позвали Цымбалюк-Романовскую и ее адвоката Ларису Широкову. Причем Широкову посадили в президиум. То есть экзаменатором""Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем. Пригласили Полянского. Который сообщил что имел с ней отношения. Его назвали геем. Марка Рудинштейна Виталина просто избила. Это был невероятный глум. При этом господа с детектора сообщили мне, что Цымбалюк находится под защитой Первого канала"А следующим заявлением Мазур просто-таки шокировала. "На Первом принято решение заставить престарелого артиста измениться перед Цымбалюк-Романовской, – уверяет Элина. – Я была единственным человеком который защищал Армена Борисовича публично. И мне предложено прекратить его защиту добровольно. В противном случае мне обещали огромное количество неприятностей".Сообщила Мазур и о нравах, царящих на Первом. "Меня 16 часов продержали на съемочной площадке, не давали покинуть помещение, публично унижали и оскорбляли и все это под бурные овации переполненного зала, – возмущена Элина. – Поэтому я считаю, что дальнейшая зашита Армена Борисовича с моей стороны не возможна, так как мне грозит опасность. Мне сообщено, что покровитель Цымбалюк-Романовской поставил условие во что бы то ни стало, хоть ценой жизни Армена Борисовича принудить его ко встрече с ней и заставить его извиниться на всю страну. Чем прославленный пожилой актеры вызвал такую ненависть – я не знаю! Но считаю невозможным больше участвовать в этой грязной истории".