Представители Общероссийского народного фронта не только раздадут поздравительные открытки прекрасным дамам, но и прочитают в их адрес стихи.

В Международный женский день команда «Молодежки ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Прекрасное рядом». Представители Общероссийского народного фронта не только раздадут поздравительные открытки прекрасным дамам, но и прочитают в их адрес стихи.Участники проведут акцию на остановках общественного транспорта, в парках, торговых центрах и супермаркетах. Помимо этого, мужчинам будет предложено присоединиться к акции и вместе с ребятами из «Молодежки ОНФ» подойти к любой женщине, прочитать ей стихотворение и подарить открытку.Акция «Прекрасное рядом» пройдет более, чем в 40 регионах.