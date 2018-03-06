В ходе совещания с положительной стороны отмечена работа ряда сотрудников служб и подразделений Управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по г. Москве...

В Главном управлении московской полиции состоялся Учебно-методический сбор, в ходе которого полицейские обсудили вопросы по линии работы с личным составом.В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, а также руководители всех кадровых подразделений столичной полиции и лица, ответственные за работу по линии морально-психологического обеспечения, организацию профессиональной подготовки, формирование кадрового резерва и обучение кандидатов для выдвижения на руководящие должности.В ходе совещания с положительной стороны отмечена работа ряда сотрудников служб и подразделений Управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по г. Москве, а также заслушаны доклады по устранению недостатков.Участники заседания уделили особое внимание вопросам профессиональной подготовки действующих сотрудников полиции и комплектования подразделений органов внутренних дел новыми специалистами. Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил важность качественной реализации поставленных задач и вновь предупредил о личной ответственности руководителей любого звена за организацию и реализацию служебной деятельности своих подчиненных.В завершение встречи Андрей Владимирович напомнил личному составу о предстоящем весеннем празднике. «Пользуясь случаем, хочу поздравить представительниц прекрасного пола, которые занимают немалую часть от личного состава кадрового блока подразделений органов внутренних дел столицы, с наступающим праздником, Международным днем 8 Марта», – сказал Андрей Понорец, а также пожелал сотрудницам и их семьям здоровья, сил и добра.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве