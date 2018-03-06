Олег Баранов пожелал Валентину Васильевичу Ракову крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа...

В зале коллегии столичной полиции начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провел торжественный прием по случаю празднования 80-летия ветерана органов внутренних дел Валентина Васильевича Ракова.За безупречную службу в органах внутренних дел, высокие достижения в области развития ветеранского движения и в связи с празднованием 80-летия приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве майору милиции в отставке Валентину Васильевичу Ракову объявлена благодарность.Вручая ценный подарок, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов пожелал Валентину Васильевичу крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа: «Для Главного управления МВД России по г. Москве Вы являетесь ярким примером проявления мужества и отваги. Мы высоко ценим вашу безупречную службу в органах внутренних дел столичной полиции».«На примере именно таких людей, как Валентин Васильевич, мы и пытаемся воспитывать молодежь. Очень ценно, что есть возможность поздравить в торжественной обстановке людей, которые обеспечили будущее нашей страны», – отметил заместитель председателя Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве Владимир Вершков.Валентин Васильевич поблагодарил руководство московского гарнизона за оказанный прием и внимание.Валентин Васильевич Раков родился 23 февраля 1938 года в городе Можайске Московской области. В годы войны более четырех месяцев был несовершеннолетним узником фашизма концлагерей Бухенвальд, Горосс-Розен и Кляйнвеков. В 1957 году был призван в ряды вооруженных сил. С 1960 по 1990 год проходил службу в органах внутренних дел г. Москвы. В 1968 году возглавлял первую экспериментальную оперативную группу на базе ГУВД г. Москвы, в состав которой входили биатлонисты, стрелки и самбисты.После армии, в 1960 году, работал в 7-м отделе ГАИ и, пройдя первоначальную подготовку в учебном центре г. Ивантеевка, выступал на спортивных соревнованиях по боевому самбо за ОВД г. Москвы, где занимал призовые места. Валентин Васильевич Раков – кандидат в мастера спорта по боевому самбо, мастер спорта по служебному многоборью, а также мастер спорта по автотранспортному многоборью.В период службы в 1973 году в составе группы из пяти милиционеров участвовал в освобождении заложников в аэропорту «Внуково», был контужен. За участие в операции удостоен награды «Орден Боевого Красного Знамени». Награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степени и другими ведомственными наградами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве