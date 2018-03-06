УВД по ВАО поздравляет всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником – Международным днем 8 Марта, желает любви, счастья, благополучия...

В преддверие праздника в актовом зале УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве начальник Управления генерал-майор полиции Игорь Викторович Зиновьев поздравил сотрудниц с наступающим праздником – Международным женским днем.«Руководство УВД по ВАО поздравляет вас с прекрасным праздником 8 Марта! Вы посвятили свою жизнь службе Отечеству и, несмотря на такую "мужскую", нелегкую работу, отлично справляетесь и со своими женскими обязанностями: любить, растить детей и хранить мир в семье!» – сказал Игорь Викторович.Также сотрудниц Управления поздравил председатель Совета ветеранов УВД по ВАО Виктор Степанович Лаврухин. Он пожелал женщинам-полицейским всегда весеннего настроения и теплых улыбок.УВД по ВАО поздравляет всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником, желает любви, счастья, благополучия, всегда весеннего настроения и дальнейших успехов в службе и труде на благо нашей Родины.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73