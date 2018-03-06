Свидетель, который последним видел группу Дятлова, дал показания на детекторе лжи. Проводник, сопровождавший туристов на последнем отрезке пути, указал на нестыковки в официальной версии гибели альпинистов.

Свидетель, который последним видел группу Дятлова, далпоказания на детекторе лжи. Проводник, сопровождавший туристов на последнемотрезке пути, указал на нестыковки в официальной версии гибели альпинистов.Вениамин Б. специально приехал из Израиля, чтобы принятьучастие в программе, посвященной загадке перевала Дятлова. Он прошел проверкуна детекторе лжи в прямом эфире. По словам Вениамина, в 1959 году он служил всистеме охраны Ураллага. Мужчина утверждает, что лагерное начальство поручилоему сопровождать группу Дятлова на последнем участке ее пути.В программе принял участие и радиолюбитель ВалентинДегтерев, известный тем, что много лет ведет собственное расследование гибелитуристов. Он признался, что во время эфира "испытал легкий шок".В своем блоге Дегтерев сравнивает сведения, сообщенныеВениамином, с тем, что было известно ранее – в том числе и с официальнымиданными. Действительно, группа Дятлова перед трагедией останавливалась в поселкеВижай, где располагались лагеря особого режима. Поселенцы, судя по дневникам"дятловцев", встретили туристов радушно. И Вениамин Б. сказал правдуо том, что группа покинула поселок спустя пару дней, отмечает радиолюбитель.Нестыковки в рассказе так называемого последнего свидетеляпоявляются дальше. По словам Вениамина, командир отправил его вместе с лошадьюи ямщиком сопроводить группу Дятлова до поселка Второй Северный рудник. Вуголовном деле же указано, что в заброшенном поселке никто не проживал.Вениамин утверждает, что группа шла пешком. На самом делетуристы шли на лыжах – это видно и на фотографиях, о существовании которыхпроводник, видимо, не догадывался. Кроме того, в районе поселка Второй Северныйрудник у туристов была одна лошадь, а не две, как говорил Вениамин.Далее "хромает" уже официальная версия. Со слов Вениамина,он привел дятловцев к жилищу манси по имени Андрей. Человек этот в то время былизвестен, и в одной из передач выступал его родственник. А в материалах дела сказано,что в поселке никто не живет. Дегтерев уверен: это ложь.В поселке жили несколько человек, они даже сфотографированы группойДятлова. Но радиолюбитель уверен, что это были не манси. Скорее всего, тамобитали лесозаготовители или геологи. Записи о них в дневниках туристов былиуничтожены следователями по указанию свыше, считает Дегтерев. Он полагает, чтотуристов убили жители заброшенного поселка – по всей видимости, нелегальныестаратели, которые утаили от государствакакое-то доходное месторождение, передает Рен ТВ.