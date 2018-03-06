Свидетель, который последним видел группу Дятлова, дал
показания на детекторе лжи. Проводник, сопровождавший туристов на последнем
отрезке пути, указал на нестыковки в официальной версии гибели альпинистов.
Свидетель, который последним видел группу Дятлова, дал
показания на детекторе лжи. Проводник, сопровождавший туристов на последнем
отрезке пути, указал на нестыковки в официальной версии гибели альпинистов.
Вениамин Б. специально приехал из Израиля, чтобы принять
участие в программе, посвященной загадке перевала Дятлова. Он прошел проверку
на детекторе лжи в прямом эфире. По словам Вениамина, в 1959 году он служил в
системе охраны Ураллага. Мужчина утверждает, что лагерное начальство поручило
ему сопровождать группу Дятлова на последнем участке ее пути.
В программе принял участие и радиолюбитель Валентин
Дегтерев, известный тем, что много лет ведет собственное расследование гибели
туристов. Он признался, что во время эфира "испытал легкий шок".
В своем блоге Дегтерев сравнивает сведения, сообщенные
Вениамином, с тем, что было известно ранее – в том числе и с официальными
данными. Действительно, группа Дятлова перед трагедией останавливалась в поселке
Вижай, где располагались лагеря особого режима. Поселенцы, судя по дневникам
"дятловцев", встретили туристов радушно. И Вениамин Б. сказал правду
о том, что группа покинула поселок спустя пару дней, отмечает радиолюбитель.
Нестыковки в рассказе так называемого последнего свидетеля
появляются дальше. По словам Вениамина, командир отправил его вместе с лошадью
и ямщиком сопроводить группу Дятлова до поселка Второй Северный рудник. В
уголовном деле же указано, что в заброшенном поселке никто не проживал.
Вениамин утверждает, что группа шла пешком. На самом деле
туристы шли на лыжах – это видно и на фотографиях, о существовании которых
проводник, видимо, не догадывался. Кроме того, в районе поселка Второй Северный
рудник у туристов была одна лошадь, а не две, как говорил Вениамин.
Далее "хромает" уже официальная версия. Со слов Вениамина,
он привел дятловцев к жилищу манси по имени Андрей. Человек этот в то время был
известен, и в одной из передач выступал его родственник. А в материалах дела сказано,
что в поселке никто не живет. Дегтерев уверен: это ложь.
В поселке жили несколько человек, они даже сфотографированы группой
Дятлова. Но радиолюбитель уверен, что это были не манси. Скорее всего, там
обитали лесозаготовители или геологи. Записи о них в дневниках туристов были
уничтожены следователями по указанию свыше, считает Дегтерев. Он полагает, что
туристов убили жители заброшенного поселка – по всей видимости, нелегальные
старатели, которые утаили от государства
какое-то доходное месторождение, передает Рен ТВ.