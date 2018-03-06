Ученые Университета Северной Каролины (США) выявили механизм развития особо опасного онкологического заболевания – метастазирующей формы рака молочной железы. Оказалось, что вторичные очаги опухоли образуются при миграции не одной, а целых сгустков злокачественных клеток.

Ученые Университета Северной Каролины (США)выявили механизм развития особо опасного онкологического заболевания – метастазирующейформы рака молочной железы. Оказалось, что вторичные очаги опухоли образуютсяпри миграции не одной, а целых сгустков злокачественных клеток.Специалистыпроанализировали активность различных участков ДНК в образцах опухоли иметастазах у 16 пациенток. Выяснилось, что клетки во вторичных очагахотличаются друг от друга профилями экспрессии генов.Согласноисследованиям, эксперты определили, что метастазы формируются из совокупностейклеток, оторвавшихся от первичного очага, сообщает MedicalXpress. По словамученых, результаты исследования показывают, что для лечения опухоли необходимоиспользовать комбинированную терапию, нацеленную на различные видызлокачественных клеток. Также американские специалисты отметили, что агрессивностьвторичных очагов объясняется мутациями, произошедшими в самой опухоли, поэтомуне нужно проводить анализ каждого метастаза, чтобы принять решение о способелечения.Ранееученые из Калифорнийского университета США создали инновационное лекарство,которое сможет предотвратить появление рака. Благодаря ему метастазы больше несмогут распространяться по всему организму и образовывать новые очагиопухолевого роста.Препаратдействует по принципу троянского коня. Исследователи смешали лекарственноесредство "Паклитаксел" с молекулой 123B9, которая нацелена на онкогенEphA2, способствующий образованию метастазов рака. Эффективность комбинированного лекарства была проверена наподопытных мышах с раком молочной железы. Теперь специалисты планируютусовершенствовать существующую формулу и повысить эффективность препарата.