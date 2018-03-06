Шведские исследователи установили,
что среди всех диабетиков можно выделить не два, а целых пять типов
заболевания. Среди них два типа являются умеренными, остальные три —
это тяжелые формы.
Шведские исследователи установили,
что среди всех диабетиков можно выделить не два, а целых пять типов
заболевания. Среди них два типа являются умеренными, остальные три —
это тяжелые формы.
Сахарный
диабет – один из самых часто встречающихся метаболических
недугов. Как известно, медики выделяют два вида этого состояния: так называемый
юношеский диабет – первый тип, который возникает у детей до 15 лет, и инсулиннезависимый – второй тип, развивающийся в
результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. В первом случае организм выделяет недостаточное
количество инсулина, во втором – инсулин просто не усваивается в организме
даже при нормальных показателях.
Свежее исследование экспертов из шведского Университета
Лунда и финского Института молекулярной медицины показало, что число
разновидностей диабета может возрасти до пяти, сообщает научный портал . Это говорит о
том, что имеющихся знаний для лечения двух типов аутоиммунного заболевания уже
недостаточно.
Была
проведена процедура по сбору данных, собранных у девяти тысяч испытуемых,
у которых был диагностирован сахарный диабет. При исследовании оценивали
такие показатели, как возраст, вес, активность клеток и чувствительность
к инсулину.
Сопоставив полученные данные, эксперты пришли к заключению,
что среди всех диабетиков можно выделить не два, а пять типов
заболевания. Первая и самая маленькая группа включает больных, имеющих
высокий риск развития почечной недостаточности в качестве осложнения.
Группа второго типа – это молодые пациенты с инсулиновой недостаточностью
не аутоиммунного происхождения. Третья – люди с инсулиновой
недостаточностью аутоиммунной природы.
Легкие формы диабета связаны с возрастными
изменениями поджелудочной железы и с лишним весом. Позже ученые провели
повторный эксперимент в группе из шести тысяч человек и получили
аналогичные результаты. "Для того
чтобы помогать пациентам с таким недугом, нужны более точные и длительные исследования,
так как многие из участников эксперимента нуждалась именно
в инсулинозаместительной терапии", – резюмируют авторы исследования.