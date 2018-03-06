Шведские исследователи установили, что среди всех диабетиков можно выделить не два, а целых пять типов заболевания. Среди них два типа являются умеренными, остальные три — это тяжелые формы.

Шведские исследователи установили,что среди всех диабетиков можно выделить не два, а целых пять типовзаболевания. Среди них два типа являются умеренными, остальные три —это тяжелые формы.Сахарныйдиабет – один из самых часто встречающихся метаболическихнедугов. Как известно, медики выделяют два вида этого состояния: так называемыйюношеский диабет – первый тип, который возникает у детей до 15 лет, и инсулиннезависимый – второй тип, развивающийся врезультате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. В первом случае организм выделяет недостаточноеколичество инсулина, во втором – инсулин просто не усваивается в организмедаже при нормальных показателях.Свежее исследование экспертов из шведского УниверситетаЛунда и финского Института молекулярной медицины показало, что числоразновидностей диабета может возрасти до пяти, сообщает научный портал . Это говорит отом, что имеющихся знаний для лечения двух типов аутоиммунного заболевания уженедостаточно.Былапроведена процедура по сбору данных, собранных у девяти тысяч испытуемых,у которых был диагностирован сахарный диабет. При исследовании оценивалитакие показатели, как возраст, вес, активность клеток и чувствительностьк инсулину.Сопоставив полученные данные, эксперты пришли к заключению,что среди всех диабетиков можно выделить не два, а пять типовзаболевания. Первая и самая маленькая группа включает больных, имеющихвысокий риск развития почечной недостаточности в качестве осложнения.Группа второго типа – это молодые пациенты с инсулиновой недостаточностьюне аутоиммунного происхождения. Третья – люди с инсулиновойнедостаточностью аутоиммунной природы.Легкие формы диабета связаны с возрастнымиизменениями поджелудочной железы и с лишним весом. Позже ученые провелиповторный эксперимент в группе из шести тысяч человек и получилианалогичные результаты. "Для тогочтобы помогать пациентам с таким недугом, нужны более точные и длительные исследования,так как многие из участников эксперимента нуждалась именнов инсулинозаместительной терапии", – резюмируют авторы исследования.