Смартфоны от компании Apple проиграли испытание водой. Тест Роскачества присудил первые
места гаджетам от Samsung и Sony.
Смартфоны от компании Apple проиграли испытание водой. Тест Роскачества присудил первые
места гаджетам от Samsung и Sony.
Смартфоны испытывали по двум сотням параметров. Гаджеты проверили,
в частности, на прочность, качество звука и видео, производительность, скорость
обработки данных. Эксперты Роскачества исследовали также функциональность,
прочность задней камеры, водонепроницаемость и работу аккумулятора.
Главными соперниками были, как всегда, аппараты от Samsung и
Apple. Южнокорейские смартфоны стал лидером в тестах на водонепроницаемость, качество
звука, емкость батареи и объем памяти. Подкачало только качество съемки.
А вот камеры "яблочных" гаджетов заняли
практически все лидирующие позиции. Лучшей моделью признан iPhone X. Однако смартфоны
Apple уступили не только Samsung, но и Sony в испытании водой. В тесте
участвовали только те аппараты, в характеристиках которых указывалось, что они
водонепроницаемые. Их на полчаса погружали на метровую глубину.
"В буквальном смысле сухими из воды вышли 6 аппаратов
Samsung (Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note 7, Galaxy Note 8, Galaxy S8 и Galaxy
S8+), 4 – Sony (Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+, Z5 Premium) и LG G6.
У смартфонов Apple выявили некорректность работы громкоговорителя сразу после
извлечения из воды (у высушенных iPhone проблем с громкоговорителями не
было)", – говорится в сообщении Роскачества.
Ведомство провело испытания совместно с ICRT (Международной
ассамблеей организаций потребительских испытаний). Тестирование смартфонов
проходит каждые полгода в крупнейшей лаборатории Европы. На сегодняшний день в
рейтинге представлены данные о 337 моделях смартфонов. 27 из них – новинки,
протестированные в феврале 2018 года.
Смартфоны Samsung Galaxy S7 (32GB) SM-G930F, Samsung Galaxy
Xcover 3 SM-388F и Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F после испытаний стали работать значительно хуже. По итогам тестов аппараты оказались в числе
отстающих.