Смартфоны от компании Apple проиграли испытание водой. Тест Роскачества присудил первые места гаджетам от Samsung и Sony.

Смартфоны от компании Apple проиграли испытание водой. Тест Роскачества присудил первыеместа гаджетам от Samsung и Sony.Смартфоны испытывали по двум сотням параметров. Гаджеты проверили,в частности, на прочность, качество звука и видео, производительность, скоростьобработки данных. Эксперты Роскачества исследовали также функциональность,прочность задней камеры, водонепроницаемость и работу аккумулятора.Главными соперниками были, как всегда, аппараты от Samsung иApple. Южнокорейские смартфоны стал лидером в тестах на водонепроницаемость, качествозвука, емкость батареи и объем памяти. Подкачало только качество съемки.А вот камеры "яблочных" гаджетов занялипрактически все лидирующие позиции. Лучшей моделью признан iPhone X. Однако смартфоныApple уступили не только Samsung, но и Sony в испытании водой. В тестеучаствовали только те аппараты, в характеристиках которых указывалось, что ониводонепроницаемые. Их на полчаса погружали на метровую глубину."В буквальном смысле сухими из воды вышли 6 аппаратовSamsung (Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note 7, Galaxy Note 8, Galaxy S8 и GalaxyS8+), 4 – Sony (Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+, Z5 Premium) и LG G6.У смартфонов Apple выявили некорректность работы громкоговорителя сразу послеизвлечения из воды (у высушенных iPhone проблем с громкоговорителями небыло)", – говорится в сообщении Роскачества.Ведомство провело испытания совместно с ICRT (Международнойассамблеей организаций потребительских испытаний). Тестирование смартфоновпроходит каждые полгода в крупнейшей лаборатории Европы. На сегодняшний день врейтинге представлены данные о 337 моделях смартфонов. 27 из них – новинки,протестированные в феврале 2018 года.Смартфоны Samsung Galaxy S7 (32GB) SM-G930F, Samsung GalaxyXcover 3 SM-388F и Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F после испытаний стали работать значительно хуже. По итогам тестов аппараты оказались в числеотстающих.