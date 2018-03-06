Праздник уже скоро, а у вас ни одной
идеи для подарка на 8 марта? Мы подготовили для вас несколько необычных идей,
которые придутся по душе любой женщине.
Праздник уже скоро, а у вас ни одной
идеи для подарка на 8 марта? Мы подготовили для вас несколько необычных идей,
которые придутся по душе любой женщине.
О том, как выбрать и преподнести
оригинальный и полезный подарок к Международному женскому дню, Dni.ru
рассказала эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва.
ИДЕЯ 1. Пароочиститель
Поддержание чистоты в доме отнимает у
женщин много сил, и не всегда сильная половина человечества догадывается, как
это непросто. В день борьбы за равные права женщин и мужчин сделайте своей
любимой настоящий подарок, отправьте ее в салон красоты, а сами в это время
наведите порядок в доме. Поверьте, она это оценит. А в качестве подарка можно
преподнести компактный пароочиститель, который облегчит процесс уборки и
освободит время для более приятных занятий.
Хорошим выбором станет KARCHER SC 1
– ручной компактный пароочиститель, который идеально подходит для быстрой
уборки. Кроме того, с его помощью без труда можно удалить сложные загрязнения
на кухне и в ванной, и все это без использования химических чистящих средств. А
если у вас есть дети, то этот пароочиститель просто незаменим, ведь он способен
убить до 99,99% микроорганизмов на твердых покрытиях. Такой подарок обойдется
вам примерно в 4 499 рублей.
ИДЕЯ 2. Орхидея Ванда как альтернатива обычному букету
Если
вы в душе все-таки романтик, но стоять в огромной очереди за банальным букетом
вам совсем не хочется, то альтернативой станет роскошная орхидея Ванда. Она
продается в стеклянной вазе и выглядит очень эффектно.
Ванду
называют королевой орхидей. Этот цветок символизирует любовь в доме и
отличается пышным и долгим цветениям. Его стебель покрывают множество крупных
ярких цветов диаметром до 10 см. Это красивое растение с воздушными корнями,
поэтому растет без грунта и прекрасно себя чувствует в изящной стеклянной вазе.
Орхидея
Ванда бывает разных оттенков, преобладают такие цвета, как розовый, лиловый и
голубой, также есть белые и желтые варианты. Кроме того, в отличие от обычных
орхидей, Ванда будет радовать вас своим цветением около 3 месяцев. Цены на этот
цветок начинаются от 2 999 рублей.
ИДЕЯ 3. Шоу с цветами
Даже
из обычного букета можно сделать настоящее шоу, если подойти к этому вопросу с
фантазией. Если вы собственноручно соберете неповторимый флористический шедевр
из цветов, которые срезали и бережно упаковали прямо у нее на глазах, ваша
избранница точно такое не забудет.
"Все
просто: в магазине выбираете тюльпаны, нарциссы, гиацинты или лилии в горшках и
размещаете их в корзине с бантом. Не забудьте также ножницы, упаковочную бумагу
для цветов и ленту. Если вы не уверены в своем флористическом таланте, следуйте
простым правилам. Всегда хорошо смотрится сочетание контрастных цветов,
например, желтые и фиолетовые тюльпаны. Или, наоборот, используйте оттенки из
одной цветовой гаммы, например, желтый, оранжевый, красный. Красиво смотрятся
монохромные букеты, составленные из разных оттенков одного цвета", – советует Татьяна
Чаброва.
Уже дома попросите избранницу не вмешиваться в процесс и под музыку уверенными
движениями срежьте цветы, составьте для нее букет и красиво упакуйте. Такой
подарок на 8 марта точно останется в ее сердце! А стоимость составит чуть
больше 1000 руб.
ИДЕЯ 4. Электровеник
Для тех, кто не боится
экспериментировать и подходит к празднику с юмором, есть еще одна необычная
идея – беспроводная электрическая метла. Здесь, конечно, можно пошутить, что
старая ночная метла вашей подруги уже устарела и не подходит к шляпке. А если
серьезно, то беспроводной электровеник KB5 от Kärcher может уверенно потеснить
обычный пылесос.
Система адаптивной очистки надежно
удаляет грязь на всех напольных покрытиях. Благодаря литий-ионной батарее он
готов к использованию быстрее, чем обычный пылесос, и делает промежуточную
очистку чрезвычайно удобной. Приобрести
такую полезную вещь можно по цене от 4 999 рублей.