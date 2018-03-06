Праздник уже скоро, а у вас ни одной идеи для подарка на 8 марта? Мы подготовили для вас несколько необычных идей, которые придутся по душе любой женщине.

Праздник уже скоро, а у вас ни однойидеи для подарка на 8 марта? Мы подготовили для вас несколько необычных идей,которые придутся по душе любой женщине.О том, как выбрать и преподнестиоригинальный и полезный подарок к Международному женскому дню, Dni.ruрассказала эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва.ИДЕЯ 1. ПароочистительПоддержание чистоты в доме отнимает уженщин много сил, и не всегда сильная половина человечества догадывается, какэто непросто. В день борьбы за равные права женщин и мужчин сделайте своейлюбимой настоящий подарок, отправьте ее в салон красоты, а сами в это времянаведите порядок в доме. Поверьте, она это оценит. А в качестве подарка можнопреподнести компактный пароочиститель, который облегчит процесс уборки иосвободит время для более приятных занятий.Хорошим выбором станет KARCHER SC 1– ручной компактный пароочиститель, который идеально подходит для быстройуборки. Кроме того, с его помощью без труда можно удалить сложные загрязненияна кухне и в ванной, и все это без использования химических чистящих средств. Аесли у вас есть дети, то этот пароочиститель просто незаменим, ведь он способенубить до 99,99% микроорганизмов на твердых покрытиях. Такой подарок обойдетсявам примерно в 4 499 рублей.ИДЕЯ 2. Орхидея Ванда как альтернатива обычному букетуЕсливы в душе все-таки романтик, но стоять в огромной очереди за банальным букетомвам совсем не хочется, то альтернативой станет роскошная орхидея Ванда. Онапродается в стеклянной вазе и выглядит очень эффектно.Вандуназывают королевой орхидей. Этот цветок символизирует любовь в доме иотличается пышным и долгим цветениям. Его стебель покрывают множество крупныхярких цветов диаметром до 10 см. Это красивое растение с воздушными корнями,поэтому растет без грунта и прекрасно себя чувствует в изящной стеклянной вазе.ОрхидеяВанда бывает разных оттенков, преобладают такие цвета, как розовый, лиловый иголубой, также есть белые и желтые варианты. Кроме того, в отличие от обычныхорхидей, Ванда будет радовать вас своим цветением около 3 месяцев. Цены на этотцветок начинаются от 2 999 рублей.ИДЕЯ 3. Шоу с цветамиДажеиз обычного букета можно сделать настоящее шоу, если подойти к этому вопросу сфантазией. Если вы собственноручно соберете неповторимый флористический шедевриз цветов, которые срезали и бережно упаковали прямо у нее на глазах, вашаизбранница точно такое не забудет."Всепросто: в магазине выбираете тюльпаны, нарциссы, гиацинты или лилии в горшках иразмещаете их в корзине с бантом. Не забудьте также ножницы, упаковочную бумагудля цветов и ленту. Если вы не уверены в своем флористическом таланте, следуйтепростым правилам. Всегда хорошо смотрится сочетание контрастных цветов,например, желтые и фиолетовые тюльпаны. Или, наоборот, используйте оттенки изодной цветовой гаммы, например, желтый, оранжевый, красный. Красиво смотрятсямонохромные букеты, составленные из разных оттенков одного цвета", – советует ТатьянаЧаброва.Уже дома попросите избранницу не вмешиваться в процесс и под музыку увереннымидвижениями срежьте цветы, составьте для нее букет и красиво упакуйте. Такойподарок на 8 марта точно останется в ее сердце! А стоимость составит чутьбольше 1000 руб.ИДЕЯ 4. ЭлектровеникДля тех, кто не боитсяэкспериментировать и подходит к празднику с юмором, есть еще одна необычнаяидея – беспроводная электрическая метла. Здесь, конечно, можно пошутить, чтостарая ночная метла вашей подруги уже устарела и не подходит к шляпке. А еслисерьезно, то беспроводной электровеник KB5 от Kärcher может уверенно потеснитьобычный пылесос.Система адаптивной очистки надежноудаляет грязь на всех напольных покрытиях. Благодаря литий-ионной батарее онготов к использованию быстрее, чем обычный пылесос, и делает промежуточнуюочистку чрезвычайно удобной. Приобреститакую полезную вещь можно по цене от 4 999 рублей.