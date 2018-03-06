По данным следствия, в 2017 году женщина под предлогом необходимости срочного дорогостоящего лечения сыновей, завладела денежными средствами 64-летней и 35-летней местных жительниц.

В Кольчугинском районе перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, в 2017 году женщина под предлогом необходимости срочного дорогостоящего лечения сыновей, завладела денежными средствами 64-летней и 35-летней местных жительниц. Материальный ущерб составил более 170 тысяч рублей.После того, как потерпевшие узнали о том, что в действительности никакого лечения детям их знакомой не требуется, а возвращать деньги женщина не собиралась, они обратились в полицию.Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции на территории районного центра. Установлено, что фигурантка ранее была судима за совершение аналогичных преступлений.Расследование уголовного дела продолжается.