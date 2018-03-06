06.03.2018

2018-03-06 21:45:32

Объявлены номинанты премии Ника

Организаторы кинопремии "Ника" огласили список номинантов. На звание лучшего игрового фильма претендуют"Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Салют-7" Клима Шипенко, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Теснота" – дебют Кантемира Балагова и "Холодное танго" Павла Чухрая.



Награду за лучшую режиссерскую работу могут получить Борис Хлебников, Андрей Звягинцев или Кантемир Балагов. за приз в номинации "Лучшая актерская работа" поборются Александр Яценко и Ирина Горбачева ("Аритмия"), Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Дарья Жовнер ("Теснота"), Марина Неелова ("Карп отмороженный") и Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов). Среди исполнителей второго плана члены жюри выделили Владимира Ильина ("Время первых"), Сергея Гармаша ("Холодное танго"), Максима Лагашкина ("Аритмия"), Валентину Теличкину ("Большой") и Алису Фрейндлих в фильмах "Большой" и "Карп отмороженный".



Лучшим оператором могут быть выбраны Алишер Хамидходжаев ("Аритмия"), Михаил Кричман ("Нелюбовь"), Юрий Клименко ("Матильда") или команда фильма "Салют-7" – Сергей Астахов, Иван Бурлаков, Кирилл Бобров. В номинации "Лучший сценарий" - "Аритмия", "Нелюбовь" и "Теснота".



Лучшие неигровые картины: "Плацкарт" Родиона Исмаилова, "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" Олеси Фокиной,

"Восточный фронт" Андрея Осипова, "Про рок" Евгения Григорьева. Лучшие фильмы стран СНГ и Балтии: "Кресло" Эльдара Шенгелая,"Последний день мая" Игоря Кристола (Молдавия), "Родные" Виталия Манского (Латвия – Эстония – Украина) и"Звонок отцу" Серика Апрымова (Казахстан).