Злоумышленники напали на потерпевшего, стали избивать, требовать денежные средства, заставляя его при этом звонить родственникам и знакомым, чтобы занять необходимую сумму...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по САО задержали подозреваемого в вымогательстве.В полицию обратился 31-летний мужчина. По словам потерпевшего, он заехал в гости к родственнице, проживающей недалеко от станции метро «Динамо». В квартире также находились четверо неизвестных мужчин, которые в ходе общения неожиданно напали на него и стали избивать, требуя денежные средства в размере 17 тысяч рублей. Затем злоумышленники насильно посадили его в автомобиль, где заставили звонить родственникам и знакомым, чтобы занять необходимую сумму. Заявитель, воспользовавшись невнимательностью мужчин, сумел выбраться из транспортного средства и вызвал наряд полиции.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Сретенка сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался безработный 22-летний приезжий.Следственным отделом ОМВД России по району Савеловский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личностей и задержание остальных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29