Расшифровка разговоров экипажа Ан-148 в последние секунды
перед крушением лайнера попала в распоряжение СМИ. Вывод экспертов о причинах
трагедии подтвердился: Ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости
Расшифровка разговоров экипажа Ан-148 в последние секунды
перед крушением лайнера попала в распоряжение СМИ. Вывод экспертов о причинах
трагедии подтвердился: Ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости
Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля. Как стало ясно,
перед катастрофой командир воздушного
судна (КВС) и второй пилот (ВП) ругались и пытались вывести лайнер из пике.
КВС: – Вверх! В-о-от.
ВП: – Сейчас-сейчас.
КВС: – А ты вни...
ВП: – Вообще фигня какая-то!
КВС: – Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А
ты наоборот – вниз.
ВП: – Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду
все остальное. Так, контролируем все!
КВС: – Все, все хорошо.
ВП: – Все, скорость нормализовалась.
Обледеневшие датчики давали неверные показания – лайнер в
это время продолжал падать.
АВТОИНФОРМАТОР: – Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: – Оп-оп-оп… 390!
По данным экспертов, именно в этот момент второй пилот
совершил критическую ошибку.
КВС: – Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
АВТОИНФОРМАТОР: – Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: – Да потому что... что хорош ...* (нецензурно, попусту
говорить. – Прим. ред.), 200 скорость, * (нецензурно)!
КВС: – Высота! Высота! Высота!
АВТОИНФОРМАТОР: – Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: – Вверх!
АВТОИНФОРМАТОР: – Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: – Все, ...* (нецензурно, конец. – Прим. ред.)
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