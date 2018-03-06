Расшифровка разговоров экипажа Ан-148 в последние секунды перед крушением лайнера попала в распоряжение СМИ. Вывод экспертов о причинах трагедии подтвердился: Ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости

Расшифровка разговоров экипажа Ан-148 в последние секундыперед крушением лайнера попала в распоряжение СМИ. Вывод экспертов о причинахтрагедии подтвердился: Ошибка второго пилота и обледенение датчиков скоростиАн-148 разбился в Подмосковье 11 февраля. Как стало ясно,перед катастрофой командир воздушногосудна (КВС) и второй пилот (ВП) ругались и пытались вывести лайнер из пике.КВС: – Вверх! В-о-от.ВП: – Сейчас-сейчас.КВС: – А ты вни...ВП: – Вообще фигня какая-то!КВС: – Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). Аты наоборот – вниз.ВП: – Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в видувсе остальное. Так, контролируем все!КВС: – Все, все хорошо.ВП: – Все, скорость нормализовалась.Обледеневшие датчики давали неверные показания – лайнер вэто время продолжал падать.АВТОИНФОРМАТОР: – Скорость сравнить, скорость сравнить.ВП: – Оп-оп-оп… 390!По данным экспертов, именно в этот момент второй пилотсовершил критическую ошибку.КВС: – Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!АВТОИНФОРМАТОР: – Скорость сравнить, скорость сравнить.ВП: – Да потому что... что хорош ...* (нецензурно, попустуговорить. – Прим. ред.), 200 скорость, * (нецензурно)!КВС: – Высота! Высота! Высота!АВТОИНФОРМАТОР: – Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!КВС: – Вверх!АВТОИНФОРМАТОР: – Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!КВС: – Все, ...* (нецензурно, конец. – Прим. ред.)Конец записи.