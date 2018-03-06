Самый низкий в истории рейтинг заработала церемония вручения премии Оскар в этом году. Не спасло ее даже то, что она была юбилейной, 90-й. Как и рекордная продолжительность самого действа.

Самый низкий в истории рейтинг заработала церемония врученияпремии "Оскар" в этом году. Не спасло ее даже то, что она былаюбилейной, 90-й. Как и рекордная продолжительность самого действа."Оскар" по сравнению с прошлым годом потерял почти20% своей аудитории. За онлайн трансляцией следили всего 26, 5 миллиона человек– в то время как в прошлом году зрителей было на 6 миллионов больше.Еще более удручает сравнение с данными 2000 года – за всемиперипетиями награждения наблюдали 46, 5 миллионов человек. С тех пор церемония, на которой сообщается решение американских киноакадемиков, лишилась половины своих фанатов, отмечает телеканал .Как писали Dni.Ru, 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 5 мая в Dolby Theatre Лос-Анджелес. Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды".Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать. Эта картина получила еще несколько статуэток – в номинациях "Лучший режиссер", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший саундтрек".Список основных победителей этого года выглядит так:лучшая мужская роль – Гари Олдман, "Темные времена";лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";лучшая женская роль второго плана– Эллисон Дженни, "Тоня против всех";лучший режиссер – Гильермо дель Торо, "Форма воды".Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" была представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм остался без наград.