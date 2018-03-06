Ягненок Марли подружилась с лабрадором Джесси и решила стать псом. Теперь хозяйка учит ее быть овцой.
Ягненок Марли подружилась с лабрадором Джесси и решила стать псом. Теперь хозяйка учит ее быть овцой.
Семья Али Воган переехала в сельскую усадьбу с большим
двором и приютила осиротевшее парнокопытное. Малышке приготовили место в
сарае, но после переезда Марли заболела. У животного воспалились суставы,
овечка не могла ходить и ее перенесли в дом на лежанку для собак. Там ее
встретила Джесси – лабрадор-ретривер. Новые знакомые быстро подружились, собака
поддерживала страдалицу –ложилась рядом и грела новую подругу. Марли так привязалась
к Джесси, что начала перенимать ее повадки: есть из миски и играть с палкой,
рассказывает Daily Mail.
Овечка выздоровела и очень избаловалась: теперь она
ненавидит холод, дождь и отказывается есть траву. По словам Али животное быстро
растет. Она уже в четыре раза больше, чем Джесси, поэтому содержать ее в
квартире стало слишком тяжело. Марли теперь настоящая домоседка – не хочет
покидать насиженное место. Воган сказала: "Всякий раз, когда мы пытаемся
заставить Марли выйти из дома, она устраивает настоящую битву. Вытащить ее —
подвиг".
Хозяева решили напомнить животному, что значит быть овечкой,
купили ей друга Беар: "Для достижения эффекта мы купили барана, который больше
похож на мишку. Мы с мужем подумали, что если Марли подружится с ним, то это
поможет ей стать самой собой". К счастью, новые знакомые быстро нашли
общий язык и скоро вместе переедут в утепленный сарай.