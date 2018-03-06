Ягненок Марли подружилась с лабрадором Джесси и решила стать псом. Теперь хозяйка учит ее быть овцой.

Ягненок Марли подружилась с лабрадором Джесси и решила стать псом. Теперь хозяйка учит ее быть овцой.Семья Али Воган переехала в сельскую усадьбу с большимдвором и приютила осиротевшее парнокопытное. Малышке приготовили место всарае, но после переезда Марли заболела. У животного воспалились суставы,овечка не могла ходить и ее перенесли в дом на лежанку для собак. Там еевстретила Джесси – лабрадор-ретривер. Новые знакомые быстро подружились, собакаподдерживала страдалицу –ложилась рядом и грела новую подругу. Марли так привязаласьк Джесси, что начала перенимать ее повадки: есть из миски и играть с палкой,рассказывает Daily Mail.Овечка выздоровела и очень избаловалась: теперь онаненавидит холод, дождь и отказывается есть траву. По словам Али животное быстрорастет. Она уже в четыре раза больше, чем Джесси, поэтому содержать ее вквартире стало слишком тяжело. Марли теперь настоящая домоседка – не хочетпокидать насиженное место. Воган сказала: "Всякий раз, когда мы пытаемсязаставить Марли выйти из дома, она устраивает настоящую битву. Вытащить ее —подвиг".Хозяева решили напомнить животному, что значит быть овечкой,купили ей друга Беар: "Для достижения эффекта мы купили барана, который большепохож на мишку. Мы с мужем подумали, что если Марли подружится с ним, то этопоможет ей стать самой собой". К счастью, новые знакомые быстро нашлиобщий язык и скоро вместе переедут в утепленный сарай.