Призывнику не раз вручали повестки с приглашением в отдел областного военного комиссариата и для прохождения медкомиссии, однако он их все время игнорировал.

В Юрьев-Польском возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего уклониста. Призывнику не раз вручали повестки с приглашением в отдел областного военного комиссариата и для прохождения медкомиссии, однако он их все время игнорировал. Свой поступок молодой человек объяснял тем, что у него имеются непогашенные кредиты, а также работа в Москве.Теперь уклонисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет. Кроме того, наличие вступившего в законную силу приговора имеет юридические последствия в виде судимости, что в дальнейшем может отразиться на невозможности трудоустройства в государственные и правоохранительные органы.