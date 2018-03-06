Короткая рабочая неделя в Саратове стартовала с масштабного события – в городе прошел первый межрегиональный экономический форум Движение только вперед. Мероприятие объединило представителей власти и бизнеса из российских регионов, а также потенциальных инвесторов из-за рубежа. Площадка работала в течение двух дней – 5 и 6 марта. В заключительный день на форум приехал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который оказывает всяческую поддержку мероприятию. Его результаты навели организаторов на мысль, что форум должен и имеет все шансы стать ежегодным.

Короткая рабочая неделя в Саратове стартовала с масштабного события – в городе прошел первый межрегиональный экономический форум "Движение только вперед". Мероприятие объединило представителей власти и бизнеса из российских регионов, а также потенциальных инвесторов из-за рубежа. Площадка работала в течение двух дней – 5 и 6 марта. В заключительный день на форум приехал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который оказывает всяческую поддержку мероприятию. Его результаты навели организаторов на мысль, что форум должен и имеет все шансы стать ежегодным.Первый же форум, прошедший в Саратове, стал весьмапредставительным: на него в город приехали инвесторы, предприниматели, чиновникифедерального, регионального и местного уровней, законодатели разного ранга,представители экспертного сообщества, общественных организаций. В рамках мероприятияего гости могли принять участие в целом ряде мероприятий. Работа былаорганизована на семи площадках и завершилась общим пленарным заседанием. Темыобсуждались самые разные: промышленность и сельское хозяйство, высокие технологии,туризм. Всего за два дня было заключено около двух десятков соглашений осотрудничестве, сообщил губернатор региона Валерий Радаев. Эти документы должныстать базой для дальнейшего толчка в развитии саратовских предприятий.Выступая перед участниками форума, председатель ГосдумыВячеслав Володин отметил, что у мероприятия должен быть "конкретный результат"с учетом всех подписанных соглашений. По его словам, важно, чтобы подобные форумыпроводились повсеместно. "Что касается Саратовской области, было бы ещеважнее, чтобы у нас с вами был конкретный результат. И этот результат возможен,учитывая подписанные соглашения, которые огласил губернатор, – отметил спикернижней палаты парламента. – Это соглашения в рамках государственно-частногопартнерства, ряд проектов можно запустить уже в этом году".По мнению Володина, следующий форум в Саратове долженначаться с подведения итогов реализации проектов, соглашения по которым былизаключены в 2018 году. "Этот экономический форум – сосредоточение переддвижением, выработка направления, – подчеркнул он. – Следующий форум начинатьсядолжен с того, чтобы подвести итоги предыдущего"."Саратовский экономический форум – это поддержка тех,кто занимается делом, кто ведет бизнес, кто ставит новые задачи".Вячеслав Володин напомнил, что в России есть регионы,которые ранее были дотационными, носмогли выйти на высокие экономические показатели. Аналогичный прорыв должнасовершить и Саратовская область, уверен он. В качестве одного из вариантов сотрудничестваспикер Госдумы назвал международное взаимодействие на уровне бизнеса, например,с Южной Кореей, представители которой участвовали в форуме. Не менее интересными взаимовыгодным может оказаться и дальнейшее развитие отношений с Ираном, чьяделегация также приехала в Саратов.Стоит подчеркнуть, что Саратовской области не только естьчему поучиться у коллег из других регионов и стран, но и есть чем поделиться.Так, в рамках форума Вячеслав Володин представил иностранным гостям масштабные проекты,которые в настоящее время реализуются на территории региона. В их числе новыйаэропорт в селе Сабуровка, который будет носить имя Юрия Гагарина. Открытие,скорее всего, состоится в апреле следующего года, ко Дню космонавтики.Помимо этого, в регионе могут быть реализованы и другие, чутьменее масштабные, но не менее амбициозные проекты. Так, например, в Саратове в будущемможет появиться метро. Правда, для начала легкое. На это необходимо 10 миллиардоврублей, сообщил советник президента компании "Транспортные системы" АндрейШестопалов. По его словам, для новых районов крупных городов региона транспортнаяпроблема весьма актуальна. Он отметил, что Саратов и Энгельс являются оченьбольшими городами, с серьезным потребительским рынком.Помимо этого, региональные власти обсуждали с другимиучастниками форума и ряд других проектов. Так, именно в рамках мероприятия былизаключены соглашения о строительстве аквапарка, магазинов, распределительногоцентра и подписан ряд других документов. В рамках них, в частности, пройдет модернизациятрамвайной сети, будет организовано строительство участка "шелкового пути",распределительного центра и столь ожидаемого саратовскими детьми аквапарка.Кстати, этот развлекательный центр даст региону не только новую точкупритяжения, но и дополнительные три сотни рабочих мест. Срок строительства комплексаводных развлечений составит примерно три года.Подводя итоги Саратовского экономического форума, ВячеславВолодин отметил, что в области необходимо создавать такие механизмы, "которыебы позволили стать регионом-донором, промышленным регионом". "Мы говорим с вамио создании новых рабочих мест, но тут опять все в наших руках, коллеги, -сказал он, обращаясь к участникам мероприятия"."Регион, который можетпредоставить возможность, площадку для развития бизнеса, должен болеерачительно относиться к этому".Напомним, первый экономический форум в Саратове проходил 5 и6 марта, за два дня его посетили сотни представителей бизнеса и органов власти.На протяжении двух дней, которые он шел, работала выставка инвестпроектов,являющихся приоритетными для развития регионаи проектов в инфраструктурной области, для участия в которыхрегиональные власти хотели бы привлечь инвесторов или концессионеров.