По некоторой информации, популярная исполнительница, бывшая участница группы Фабрика Сати Казанова ждет первенца. Говорят, артистка находится на раннем сроке беременности.

По некоторой информации, популярная исполнительница, бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова ждет первенца. Говорят, артистка находится на раннем сроке беременности.Поводом для сообщений СМИ о том, что Сати Казанова в скором времени станет матерью, послужил недавний выход певицы в свет. Известная исполнительница вместе со своим супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо, появилась на мероприятии, организованном Оксаной Федоровой.По мнению особо наблюдательных репортеров, Сати Казанова появилась на публике в наряде, который прикрывал округлившийся живот. Поговаривают, певица находится на раннем сроке беременности, компетентно сообщает . Опровергать или подтверждать это артистка не стала.Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо расписались в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.Банкет на Кавказе проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор.Жених-итальянец также примерил кабардинский национальный костюм.На торжестве присутствовали преимущественно друзья и родственники Казановой.Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова так прокомментировала замужество артистки: "Эта пара приносит счастье друг другу. У них много совместных планов и начинаний. Они изначально сошлись на духовном уровне. Им по-настоящему интересно друг с другом, их отношения основаны не на страсти или расчете, а на настоящей дружбе, то есть они, как говорится, "смотрят в одну сторону".