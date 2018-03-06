Появилась
новая информация о трагедии с российским самолетом. Разбившийся в Сирии Ан-26
был приписан к шестой армии Военно-космических сил (ВКС).
Появилась
новая информация о трагедии с российским самолетом. Разбившийся в Сирии Ан-26
был приписан к шестой армии Военно-космических сил (ВКС).
Как стало известно, лайнер был откомандирован в Сирию
и базировался как раз на аэродроме Хмеймим. За штурвалом самолета находился
майор Смирнов, передает Telegram-канал Mash.
Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо.
После этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.
Разбилось воздушное судно в 14:51 по местному времени 15:51 по мск.).
По предварительным
данным, на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа.
Все они погибли. Лайнер разбился за всего в 500 метрах от взлетно-посадочной
полосы. На борту помимо военных находились
несколько гражданских лиц.
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