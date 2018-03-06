Появилась новая информация о трагедии с российским самолетом. Разбившийся в Сирии Ан-26 был приписан к шестой армии Военно-космических сил (ВКС).

Появиласьновая информация о трагедии с российским самолетом. Разбившийся в Сирии Ан-26был приписан к шестой армии Военно-космических сил (ВКС).Как стало известно, лайнер был откомандирован в Сириюи базировался как раз на аэродроме Хмеймим. За штурвалом самолета находилсямайор Смирнов, передает Telegram-канал Mash.Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо.После этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.Разбилось воздушное судно в 14:51 по местному времени 15:51 по мск.).По предварительнымданным, на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа.Все они погибли. Лайнер разбился за всего в 500 метрах от взлетно-посадочнойполосы. На борту помимо военных находилисьнесколько гражданских лиц.Материал дополняется