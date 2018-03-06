В понедельник, 5 марта, в городе Сэнфорд (штат Флорида) прогремели выстрелы на парковке у торгового центра. В настоящее время проводится эвакуация людей из ТЦ.

В понедельник, 5 марта, в городе Сэнфорд (штат Флорида) прогремели выстрелы на парковке у торгового центра. В настоящее время проводится эвакуация людей из ТЦ. О происшествии сообщили представители управления полиции Сэнфорда.Как уточняется на странице управления полиции в Twitter, правоохранители отреагировали на стрельбу, которая сопровождалась ранением, на автопарковке торгового центра. К настоящему времени инцидент еще не исчерпан.Подобные инциденты участились в Соединенных Штатах Америки. 14 февраля текущего года стрельбу в школе в городе Парклэнд во Флориде открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которую используют американские полицейские и которая продается в охотничьих магазинах. Тогда в результате инцидента погибли 17 человек, напоминает ТАСС.