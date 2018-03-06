По заключению экспертов-криминалистов, в изъятых свертках находились «амфетамин», «гашиш» и «марихуана» в крупном размере.

В конце февраля текущего года сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с сотрудниками регионального Управления Росгвардии задержали 20-летнего жителя областного центра. В ходе личного досмотра у молодого человека правоохранители обнаружили четыре полимерных пакета, в которых находились в общей сложности пятнадцать свертков с неизвестным содержимым.По заключению экспертов-криминалистов, в изъятых свертках находилось наркотическое средство «амфетамин», «гашиш» и «марихуана» в крупном размере.Установлено, что запрещенные вещества молодой человек должен был сбыть наркопотребителям.В настоящее время следственным управлением городского УМВД в отношении 20-летнего жителя города Владимира возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Фигурант заключен под стражу.