Мужчину долго мучили и истязали за присвоение животного. Пострадавший обратился в полицию, злоумышленников нашли по горячим следам.
Мужчину долго мучили и истязали за присвоение животного. Пострадавший обратился в полицию, злоумышленников нашли по горячим следам.
22-летний житель Воронежской области приехал в гости к
своим приятелям в областной центр. Там на него напали двое неизвестных. Они пытали жертву
раскаленным утюгом, а позже, отняв у паренька мобильный телефон и пять тысяч
рублей, скрылись. Несчастный обратился в полицию.
В
ходе оперативно-розыскных действий личности злоумышленников были установлены.
Ими оказались ранее судимый за аналогичное преступление 27-летний житель Воронежской
области и 23-летний житель Липецкой области.
Подозреваемых
быстро задержали, после чего они разъяснили сотрудникам правопорядка мотивы
своего поступка. Мужчины решились на преступление из мести: пострадавший якобы
обидел девушек, он забрал у них котенка и денежные средства, сказав, что вернет
через время. Но долги так и не отдал.
Подозреваемые арестованы, они уже дали
признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статье "Разбой".
Всего неделю назад Dni.Ru освещали чудовищный случай. Уфе местного
жителя похитили и приковали на кладбище из-за 30 миллионов рублей. В разбое,
похищении человека и покушении на убийство обвиняют уроженца Гафурийского
района. По данным следствия, злоумышленники, действуя группой лиц по
предварительному сговору с целью хищения 30 миллионов рублей, похитили жителя
Уфы, погрузив его в багажное отделение автомобиля. Чтобы подавить сопротивление
жертвы похитители выстрелили из пневматического пистолета в грудь и бедро, а
затем и в голову потерпевшего. Доставив мужчину на "Северное
кладбище", сообщники украли у пенсионера мобильный телефон и десять тысяч
рублей. После этого жертву пристегнули наручниками к могильной ограде, подожгли
автомобиль и скрылись с места преступления.