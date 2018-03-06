Мужчину долго мучили и истязали за присвоение животного. Пострадавший обратился в полицию, злоумышленников нашли по горячим следам.

Мужчину долго мучили и истязали за присвоение животного. Пострадавший обратился в полицию, злоумышленников нашли по горячим следам.22-летний житель Воронежской области приехал в гости ксвоим приятелям в областной центр. Там на него напали двое неизвестных. Они пытали жертвураскаленным утюгом, а позже, отняв у паренька мобильный телефон и пять тысячрублей, скрылись. Несчастный обратился в полицию.ходе оперативно-розыскных действий личности злоумышленников были установлены.Ими оказались ранее судимый за аналогичное преступление 27-летний житель Воронежскойобласти и 23-летний житель Липецкой области.Подозреваемыхбыстро задержали, после чего они разъяснили сотрудникам правопорядка мотивысвоего поступка. Мужчины решились на преступление из мести: пострадавший якобыобидел девушек, он забрал у них котенка и денежные средства, сказав, что вернетчерез время. Но долги так и не отдал.Подозреваемые арестованы, они уже далипризнательные показания. Возбуждены уголовные дела по статье "Разбой".Всего неделю назад Dni.Ru освещали чудовищный случай. Уфе местногожителя похитили и приковали на кладбище из-за 30 миллионов рублей. В разбое,похищении человека и покушении на убийство обвиняют уроженца Гафурийскогорайона. По данным следствия, злоумышленники, действуя группой лиц попредварительному сговору с целью хищения 30 миллионов рублей, похитили жителяУфы, погрузив его в багажное отделение автомобиля. Чтобы подавить сопротивлениежертвы похитители выстрелили из пневматического пистолета в грудь и бедро, азатем и в голову потерпевшего. Доставив мужчину на "Северноекладбище", сообщники украли у пенсионера мобильный телефон и десять тысячрублей. После этого жертву пристегнули наручниками к могильной ограде, подожглиавтомобиль и скрылись с места преступления.