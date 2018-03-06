Автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу в центре Киева. Он попытался пересечь проезжую часть на запрещающий жест регулировщика.

Автомобиль из кортежапрезидента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогув центре Киева. Он попытался пересечь проезжую часть назапрещающий жест регулировщика.ДТПпроизошло 6 марта в 11:45 (12:45 мск) на пересеченииулиц Шелковичная и Институтская. Машина, сбившая пешехода, двигалась со скоростью 80 километровв час. После аварии она осталась на месте происшествия. Удар был такой силы,что на капоте автомобиля образовалась вмятина.Другиемашины сопровождения украинского лидера продолжили движение, сообщает сайт Пожилой мужчинасерьезно пострадал, но все же смог самостоятельно подняться.Патрульныеоказали пенсионеру первую помощь и вызвали скорую. Врачи зафиксировали упострадавшего травмы средней тяжести, передаетНесчастные случаи на дорогах происходят как по невнимательностисамих пешеходов, так и по вине водителей. Ранее в городе Одинцово Московскойобласти трое пятиклассников попали под колеса автомобиля. ДТП произошло упешеходного перехода на улице Неделина.Volkswagen Jetta, за рулемкоторого был пенсионер, не заметил идущих по зебре ребят. После аварии пожилоймужчина осмотрел повреждения своей машины и сделал несколько звонков знакомым.Первую помощь школьникам оказывали свидетели аварии. Дети получили сотрясение головногомозга и ушибы. Они были госпитализированы.