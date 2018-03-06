На северо-востоке Англии более 25 тысяч домов остались без электричества после пожара на электростанции в Солтберне.

На северо-востоке Англии более 25 тысяч домов остались без электричества после пожара на электростанции в Солтберне. О происшествии сообщила в понедельник, 5 марта, вещательная корпорация BBC.Как уточняется, возгорание, вызванное неисправностью подземных электрокабелей, произошло около 19:00 по местному времени (22:00 по времени Москвы). В настоящее время пожарные и инженеры работают на месте аварии. Информации о пострадавших нет, передает ТАСС.Отключение электроэнергии затронуло жителей городов Солтберн, Хатлпул и Редкар на северо-востоке Великобритании. По данным компании местного поставщика электроэнергии, компании Nothern Powergrid, без света остался и городок Марск, расположенный неподалеку.