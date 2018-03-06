В YouTube
распространяется кошмарное видео, на котором пенсионерка бьет и унижает детей. Издевательства
происходят во время частного урока на дому.
В YouTube
распространяется кошмарное видео, на котором пенсионерка бьет и унижает детей. Издевательства
происходят во время частного урока на дому.
Душераздирающие кадры сняты украдкой одним из учеников. Женщина
сначала доводит до истерики ребенка лет семи. Она трясет его как тряпичную
куклу и заставляет извинятся за то, что он лег на пол. Затем педагог начинает
измываться над другим учеником, тот пинал соседа
под партой
ногой.
Сначала она толкает ребенка, потом дает пощечины, а позже, совсем рассвирепев, начинает душить школьника. Не стесняясь
присутствия других малышей, она угрожает мальчику убийством. Видео содержит подпись: "Оренбургская область. Частный урок учительницы", однако региональная
прокуратура не нашла этому подтверждения. Внимательные комментаторы
заметили, что на столах у детей лежат украинские учебники.