В YouTube распространяется кошмарное видео, на котором пенсионерка бьет и унижает детей. Издевательства происходят во время частного урока на дому.

В YouTubeраспространяется кошмарное видео, на котором пенсионерка бьет и унижает детей. Издевательствапроисходят во время частного урока на дому.Душераздирающие кадры сняты украдкой одним из учеников. Женщинасначала доводит до истерики ребенка лет семи. Она трясет его как тряпичнуюкуклу и заставляет извинятся за то, что он лег на пол. Затем педагог начинаетизмываться над другим учеником, тот пинал соседапод партойногой.Сначала она толкает ребенка, потом дает пощечины, а позже, совсем рассвирепев, начинает душить школьника. Не стесняясьприсутствия других малышей, она угрожает мальчику убийством. Видео содержит подпись: "Оренбургская область. Частный урок учительницы", однако региональнаяпрокуратура не нашла этому подтверждения. Внимательные комментаторызаметили, что на столах у детей лежат украинские учебники.