Певец и старший внук Примадонны Никита Пресняков скрыл свой Instagram-аккаунт. Пользователи Сети предположили, что молодой человек устал от критики в свой адрес.

Певец истарший внук Примадонны Никита Пресняков скрыл свой Instagram-аккаунт. Пользователи Сети предположили, чтомолодой человек устал от критики в свой адрес.Перед тем, как ограничить доступ к своей странице, Пресняков-младший разместилоткровенный пост, отметив, что у него "накипело". В нем Никита обратился клюдям старшего поколения."Мой контент имеет ненормативную лексику и всякийтрэш, который вы можете не понять и негативно среагировать. Чтоб не былонедопониманий и обид, так как не хочу никого обижать, ставлю это объявление.Это не значит, что я как-то не так к вам отношусь, просто многие тут видимопришли сюда потому, что подписаны на моих родственников и как-то пытаютсясвязать меня с той тусовкой, но у меня своя тусовка, свои тараканы в голове, язанимаюсь другой сферой в музыке и поддерживаю другую субкультуру", – написалПресняков. Видимо, речьидет о поклонниках Аллы Пугачевой, ведь королеву отечественной эстрады оченьлюбят в соцсетях, а также его родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова."Конечно же, вы не поймете меня до конца... но я часто непонимаю, зачем такие взрослые люди следят за тем, как я бухаю, матерюсь ипросто являюсь собой, таким каким я был с 11 лет, как только рок и метал попалко мне в плеер. И при этом многие "старшие" тут начинают меня учить, чтохорошо, а что плохо. Сорян, но накипело", – заключил певец. Таким образом Никита дал понять, что не намерен слушать советы слишком"взрослых" фанатов его бабушки и родителей.Материал дополняется