Певец и
старший внук Примадонны Никита Пресняков скрыл свой Instagram-аккаунт. Пользователи Сети предположили, что
молодой человек устал от критики в свой адрес.
Певец и
старший внук Примадонны Никита Пресняков скрыл свой Instagram-аккаунт. Пользователи Сети предположили, что
молодой человек устал от критики в свой адрес.
Перед тем, как ограничить доступ к своей странице, Пресняков-младший разместил
откровенный пост, отметив, что у него "накипело". В нем Никита обратился к
людям старшего поколения.
"Мой контент имеет ненормативную лексику и всякий
трэш, который вы можете не понять и негативно среагировать. Чтоб не было
недопониманий и обид, так как не хочу никого обижать, ставлю это объявление.
Это не значит, что я как-то не так к вам отношусь, просто многие тут видимо
пришли сюда потому, что подписаны на моих родственников и как-то пытаются
связать меня с той тусовкой, но у меня своя тусовка, свои тараканы в голове, я
занимаюсь другой сферой в музыке и поддерживаю другую субкультуру", – написал
Пресняков. Видимо, речь
идет о поклонниках Аллы Пугачевой, ведь королеву отечественной эстрады очень
любят в соцсетях, а также его родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.
"Конечно же, вы не поймете меня до конца... но я часто не
понимаю, зачем такие взрослые люди следят за тем, как я бухаю, матерюсь и
просто являюсь собой, таким каким я был с 11 лет, как только рок и метал попал
ко мне в плеер. И при этом многие "старшие" тут начинают меня учить, что
хорошо, а что плохо. Сорян, но накипело", – заключил певец. Таким образом Никита дал понять, что не намерен слушать советы слишком
"взрослых" фанатов его бабушки и родителей.
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