Михаил Прохоров поможет в судебных процессах против Григория
Родченкова российским биатлонисткам Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой.
Угрозы со стороны адвоката бывшего главы московской антидопинговой лаборатории
не заставят предпринимателя отказаться от этого намерения.
Михаил Прохоров поможет в судебных процессах против Григория
Родченкова российским биатлонисткам Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой.
Угрозы со стороны адвоката бывшего главы московской антидопинговой лаборатории
не заставят предпринимателя отказаться от этого намерения.
Зайцева, Вилухина и Романова подали иск против Григория
Родченкова в суд Нью=Йорка в конце февраля. Биатлонистки требуют привлечь
беглого химика к ответственности за клевету. Предприниматель и бывший президент
Союза биатлонистов России обещал спортсменкам оказать юридическую поддержку в
этом процессе.
Намерение российского бизнесмена не осталось незамеченным
адвокатом Родченкова. Джим Уолден направил Прохорову письмо, в котором угрожает
"спецоперацией, направленной на то, чтобы разоблачить усилия
российского правительства по преследованию и запугиванию" своего клиента.
Бизнесмена удивило предположение Уолдена, судебный иск,
который намерен финансировать Прохоров, направлен на "сведение счетов
и запугивание информатора". "Я верю трем истцам, которые
подали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходя
из всего того, что я знаю и что видел
за их время в биатлоне, они были чистыми, поэтому
я помогаю им восстановить свою репутацию", – ответил
предприниматель. Прохоров подчеркивает, что верит в систему правосудия США и
ожидает того же от американского юриста.
Предприниматель напоминает адвокату, что его клиент сам
признался – причем без малейшего раскаяния – в том, что руководил незаконной
допинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ и занимался
подменой допинг-проб спортсменов. "Все это не делает
из него героя, чтобы верить каждому его слову – напротив,
его личные признания во лжи и обмане требуют полноценного
пересмотра всех его утверждений", – уверен Прохоров.
Предприниматель возмущен обвинениями Уолдена в свой
адрес. "В вашем
письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва
скрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом "Бруклин
Нетс". Эта попытка запугивания не вынудит меня отказаться
от помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной,
которые пытаются восстановить свою репутацию", – цитирует Прохорова "Рамблер. Спорт".
После выступлений бежавшего из России в США Родченкова была
создана комиссия под руководством Ричарда Макларена. Ее расследование
опиралось на показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории. В итоге
Международный олимпийский комитет в числе еще 40 российских спортсменов пожизненно
дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал
их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро
в спринте, а вместе с Романовой и Зайцевой стала серебряным призером
в эстафете. МОК лишил россиянок олимпийских наград.