Михаил Прохоров поможет в судебных процессах против Григория Родченкова российским биатлонисткам Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Угрозы со стороны адвоката бывшего главы московской антидопинговой лаборатории не заставят предпринимателя отказаться от этого намерения.

Михаил Прохоров поможет в судебных процессах против ГригорияРодченкова российским биатлонисткам Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой.Угрозы со стороны адвоката бывшего главы московской антидопинговой лабораториине заставят предпринимателя отказаться от этого намерения.Зайцева, Вилухина и Романова подали иск против ГригорияРодченкова в суд Нью=Йорка в конце февраля. Биатлонистки требуют привлечьбеглого химика к ответственности за клевету. Предприниматель и бывший президентСоюза биатлонистов России обещал спортсменкам оказать юридическую поддержку вэтом процессе.Намерение российского бизнесмена не осталось незамеченнымадвокатом Родченкова. Джим Уолден направил Прохорову письмо, в котором угрожает"спецоперацией, направленной на то, чтобы разоблачить усилияроссийского правительства по преследованию и запугиванию" своего клиента.Бизнесмена удивило предположение Уолдена, судебный иск,который намерен финансировать Прохоров, направлен на "сведение счетови запугивание информатора". "Я верю трем истцам, которыеподали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходяиз всего того, что я знаю и что виделза их время в биатлоне, они были чистыми, поэтомуя помогаю им восстановить свою репутацию", – ответилпредприниматель. Прохоров подчеркивает, что верит в систему правосудия США иожидает того же от американского юриста.Предприниматель напоминает адвокату, что его клиент сампризнался – причем без малейшего раскаяния – в том, что руководил незаконнойдопинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ и занималсяподменой допинг-проб спортсменов. "Все это не делаетиз него героя, чтобы верить каждому его слову – напротив,его личные признания во лжи и обмане требуют полноценногопересмотра всех его утверждений", – уверен Прохоров.Предприниматель возмущен обвинениями Уолдена в свойадрес. "В вашемписьме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едваскрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом "БруклинНетс". Эта попытка запугивания не вынудит меня отказатьсяот помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной,которые пытаются восстановить свою репутацию", – цитирует Прохорова "Рамблер. Спорт".После выступлений бежавшего из России в США Родченкова быласоздана комиссия под руководством Ричарда Макларена. Ее расследованиеопиралось на показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории. В итогеМеждународный олимпийский комитет в числе еще 40 российских спортсменов пожизненнодисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировалих результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебров спринте, а вместе с Романовой и Зайцевой стала серебряным призеромв эстафете. МОК лишил россиянок олимпийских наград.