Президент России помог звездам футбола отметить круглую дату – 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу. В посвященном турниру ролике снялся и Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Президент России помог звездам футбола отметить круглую дату– 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу. В посвященном турниру роликеснялся и Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.Звезды мирового футбола на видео чеканят мяч ровно 100 раз.Так они символизируют количество дней до начала мундиаля.В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, КарлесПуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос,Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, а такжеПетер Шмейхель. Не отставали от них и Путин с Инфантино, пишет .