Президент России помог звездам футбола отметить круглую дату
– 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу. В посвященном турниру ролике
снялся и Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Президент России помог звездам футбола отметить круглую дату
– 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу. В посвященном турниру ролике
снялся и Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Звезды мирового футбола на видео чеканят мяч ровно 100 раз.
Так они символизируют количество дней до начала мундиаля.
В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес
Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос,
Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, а также
Петер Шмейхель. Не отставали от них и Путин с Инфантино, пишет .