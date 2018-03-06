Президент России Владимир Путин выступил на форуме рабочей молодежи. Глава государства поделился неожиданными подробностями о своей семье.

Президент России Владимир Путин выступил на форуме рабочей молодежи. Глава государства поделился неожиданными подробностями о своей семье.Российский лидер рассказал о судьбе своего деда. Оказывается, он работал поваром и очень гордился тем, что является представителем этой профессии."А отец – мастером на заводе. Кстати говоря, именно на вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде", – добавил президент. Он подчеркнул, что и дед, и отец были довольны своей должностью: им нравилось то, чем они занимались, передает .Во время выступления Путин отметил, что разделение профессий на мужские и женский уходит в прошлое. "Это просто штамп и за этим штампом, как за любым, мало что стоит", – цитирует главу государства .Политик уверен, что современные условия производства значительно расширяют возможности."Знаете, что самое главное? Чтобы по душе было", – заключил он.При этом Путин считает, что рано или поздно роботы вытеснят человека в некоторых сферах, сообщает РИА Новости. "И к этому нужно готовиться. чтобы ничего подобного не происходило негативного, мы должны заранее подумать, как мы будем в этой ситуации действовать", – добавил глава государства.