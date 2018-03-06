Рекомендации размещены на сайте службы. Следует выбрать растения с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками.

Роспотребнадзор в преддверии праздников напомнил россиянам о правилах выбора живых цветов. Рекомендации размещены на сайте службы. Следует выбрать растения с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками. Чтобы букет простоял дольше, при нахождении на улице необходимо укрыть его от ветра и холода оберточной бумагой. Перед тем, как поставить цветы в вазу, нужно обработать стебли и удалить все нижние листья.Между тем, в ассоциации российских флористов рассказали сколько будет стоить самый скромный букет тюльпанов на 8 марта. Он обойдется в 250-300 рублей. Самые популярные цветы этой весны – пионы, однако стоят они недешево, так как их привозят из Латинской Америки.