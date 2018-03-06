В начале 2017 года в пешеходных туристических зонах Владимира заработал бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома». Покрытие охватывает Козлов вал, Большую Московскую и Георгиевскую улицы, Дом офицеров, ..

В начале 2017 года в пешеходных туристических зонах Владимира заработал бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома». Покрытие охватывает Козлов вал, Большую Московскую и Георгиевскую улицы, Дом офицеров, Соборную площадь, Никитский бульвар, территорию около памятника диктору Левитану, а также спортивную площадку в жилой зоне на улице Балакирева. Эти места были выбраны на основании геоаналитических данных от операторов связи, включающих сведения о перемещениях абонентов внутри города. Максимальная скорость бесплатного подключения составляет 20 Мбит/с. Согласно российским законам, регистрация в сети организована через авторизацию по SMS.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы начинаем привыкать к тому, что в любом общественном месте доступен бесплатный Wi-Fi. Особенно это важно туристам, которым бывает трудно сориентироваться в чужом городе, а Владимир каждый год посещает более трёх миллионов гостей. По прошествии года могу констатировать, что владимирцам и гостям города новый сервис понравился. Основная нагрузка на сеть в этих зонах приходится на выходные и праздники. Например, в День города в 2017 году сервисом бесплатного Wi-Fi воспользовались более четырёх тысяч человек».Беспроводной доступ в интернет – это ещё и верный помощник для бизнеса. Абонентам сервиса «Управляемый Wi-Fi» доступны такие функции, как управление настройками сети, размещение рекламной и справочной информации на приветственной странице, маркетинговые опросы, сбор статистики и многое другое.Дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» можно получить на сайте rt.ru, в Центрах продаж и обслуживания или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.