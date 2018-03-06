У пилотов разбившегося в Подмосковье в середине февраля Ан-148 Саратовских авиалиний не было ни малейшего понимания, что происходит в кабине лайнера, утверждают эксперты. По их мнению, опубликованная запись разговоры летчиков говорит об их халатности и неисполнении инструкций.

У пилотов разбившегося в Подмосковье в середине февраля Ан-148 "Саратовских авиалиний" не было ни малейшего понимания, что происходит в кабине лайнера, утверждают эксперты. По их мнению, опубликованная запись разговоры летчиков говорит об их халатности и неисполнении инструкций.По мнению летчика Александра Романова, пилоты не должны были уводить самолет вниз, им следовало набирать высоту. В роковой ошибке пилотов можно заподозрить стресс и панику, но при этом необходимо выяснить, сколько летчики работали до рокового рейса, отметил он.Летчик полагает, что пилоты Ан-148 могли перерабатывали и находились в состоянии хронической усталости и переутомления, отчего у них возникли галлюцинации. "Судя по расшифровке, люди вообще не поняли, что происходит", — прокомментировал Романов опубликованную в СМИ записи последнего разговора летчиков.Разговор экипажа лайнера говорит о халатности и неисполнении летчиками инструкций, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. "Экипаж не понимал, что происходит с самолетом, что происходит с показаниями прибора скорости", – заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".По его словам, это свидетельствует о том, что пилоты Ан-148 не имели достаточных навыков для пилотирования самолета. "Они не обращали внимания на авиагоризонт, они ни разу не сказали про угол, они не следили за режимом работы двигателей", – пояснил Сытник. С учетом плохой погоды, добавил он, катастрофа была неминуема.Напомним, ранее в Сети появилась расшифровка разговоров пилотов Ан-148. Судя по ней, катастрофа произошла из-за ошибки летчиков. В последние секунды перед крушением лайнера они не понимали что происходит и нервно реагировали на складывавшуюся ситуацию, сопровождая свою речь бранными словами. Таким образом, находит свое подтверждение выдвинутая ранее экспертами версия.Тем не менее, расследование причин случившегося продолжается. "Мы не комментируем данную информацию (появившуюся в СМИ расшифровку. – Прим.Ред.) до факта опубликования официального отчета о причинах катастрофы", – цитирует официального представителя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Светлану Колесникову.Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск 11 февраля. Самолет упал в Раменском районе Московской области. Погибли все находившиеся на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружили около пяти тысяч обломков лайнера.