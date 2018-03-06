Очаровательных женщин от души поздравили с праздником и пожелали им здоровья и весеннего настроения...

Очаровательных, милых дам – ветеранов, вдов и членов семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, – поздравили представители руководства УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и Совета ветеранов Управления.После душевной беседы гости посетили музей УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, где представители Совета ветеранов рассказали об интересных фактах из практики оперативной работы.Руководящий состав УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве всегда оказывает всестороннюю поддержку, помощь и заботится о членах семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, а также о женщинах – ветеранах Управления. Это является служебным долгом подразделения.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73