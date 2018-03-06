Любитель
лыжного вида спорта норвежец Свен Эрик Мо поделился с пользователями
соцсетей забавным видеороликом с участием своего пса Уарро. На кадрах питомец
отказывается идти за лыжником, и хозяину приходится буквально волочить пса.
Любитель
лыжного вида спорта норвежец Свен Эрик Мо поделился с пользователями
соцсетей забавным видеороликом с участием своего пса Уарро. На кадрах питомец
отказывается идти за лыжником, и хозяину приходится буквально волочить пса.
В
Facebook бешеными темпами набирает популярность видео с псом, который
вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине,
а мужчине приходится его тащить. За три дня ролик "зарепостили" более 100 тысяч пользователей, также оно собрало тысячи лайков.
Пользователи
соцсети стали делать предположения в комментариях, почему же собака так
себя ведет. Некоторые считают, что пес устал, а кто-то убежден, что у него
просто не хватает мотивации. "Если бы мне нужно было выходить
на лыжах, я бы вел себя точно также", – пошутил один из комментаторов.