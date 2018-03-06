Любитель лыжного вида спорта норвежец Свен Эрик Мо поделился с пользователями соцсетей забавным видеороликом с участием своего пса Уарро. На кадрах питомец отказывается идти за лыжником, и хозяину приходится буквально волочить пса.

Любительлыжного вида спорта норвежец Свен Эрик Мо поделился с пользователямисоцсетей забавным видеороликом с участием своего пса Уарро. На кадрах питомецотказывается идти за лыжником, и хозяину приходится буквально волочить пса.Facebook бешеными темпами набирает популярность видео с псом, которыйвместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине,а мужчине приходится его тащить. За три дня ролик "зарепостили" более 100 тысяч пользователей, также оно собрало тысячи лайков.Пользователисоцсети стали делать предположения в комментариях, почему же собака таксебя ведет. Некоторые считают, что пес устал, а кто-то убежден, что у негопросто не хватает мотивации. "Если бы мне нужно было выходитьна лыжах, я бы вел себя точно также", – пошутил один из комментаторов.