По данным пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, причина - монтаж пролетных строений надземных пешеходных переходов на 106-м и 108-м км трассы в Петушинском районе.

Сегодня ночью на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области движение транспорта будет временно ограничено. По данным пресс-службыФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, причина - монтаж пролетных строений надземных пешеходных переходов на 106-м и 108-м км трассы в Петушинском районе.В ночь с 6 на 7 марта с 23:00 до 3:00 проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы на 108-м км федеральной дороги. А с 1:00 до 1:40 движение на участке будет полностью перекрыто.7 марта с 3:00 до 6:00 проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы на 106-м км автомагистрали М-7 «Волга». В период с 4:30 до 5:00 движение на участке будет полностью перекрыто.