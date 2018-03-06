В понедельник, 5 марта, сенат американского штата Флорида принял законопроект по безопасности в школах, который направлен на предотвращение происшествий, подобных трагедии в Парклэнде в феврале, когда погибли 17 человек.

В понедельник, 5 марта, сенат американского штата Флорида принял законопроект по безопасности в школах, который направлен на предотвращение происшествий, подобных трагедии в Парклэнде в феврале, когда погибли 17 человек. Об этом сообщил телеканал NBC.Как уточняется, законопроект был принят большинством в 20 голосов, еще 18 сенаторов проголосовали против, передает РИА Новости. После принятия законопроекта учителя смогут носить оружие в школах.Согласно законопроекту, в министерстве образования будет создано Управление по безопасности в школах, а шерифы в качестве охранников учебных заведений смогут назначать сотрудников-волонтеров школ.Теперь оружие не смогут приобретать люди младше установленного возраста. Людям с умственными отклонениями будет запрещено владеть оружием. Также будет запрещена продажа и владение приспособлениями, которые обеспечивают скорострельность винтовок.Стрельба в школе в городе Парклэнд, жертвами которой стали 17 человек, произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии правоохранители задержали бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.После инцидента в школе президент США Дональд Трамп пообещал внедрить в стране очень строгие проверки для разрешения на покупку оружия. Также он предложил выдавать оружие для защиты от преступников исключительно учителям, прошедшим специальную подготовку и умеющим хорошо пользоваться оружием. Президент предложил также набирать охранниками для работы в школах бывших военнослужащих, которые знают, как общаться с оружием.