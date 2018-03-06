Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне заявил, что санкции с России, скорее всего, будут сняты, если она прекратит активность в ряде областей, которая противоречит интересам Соединенных Штатов Америки.

Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне заявил, что санкции с России, скорее всего, будут сняты, если она прекратит активность в ряде областей, которая противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. В противном случае ограничения будут по-прежнему действовать. Конгрессмен уточнил, что в первую очередь речь идет о ситуации, связанной с Украиной, и о вмешательстве в выборы в США и в других странах.Салливан не ответил на вопрос, помогут ли санкции против России развитию американской энергетики. Он лишь отметил, что Соединенные Штаты должны поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность Российской Федерации, которая вступает в противоречие интересам США.Отношения России и стран Запада ухудшились в связи с ситуацией вокруг Крыма и на Украине. Запад обвинил РФ во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры и не раз заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно, напоминает РИА Новости. В последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.Ранее Белый дом заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился продлить антироссийские санкции еще на год.