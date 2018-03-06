Под домашним арестом ещё на три месяца. Такое решение в отношении Сергея Кошелева 6 марта по ходатайству следствия вынес Октябрьский районный суд

Под домашним арестом ещё на три месяца. Такое решение в отношении Сергея Кошелева 6 марта по ходатайству следствия вынес Октябрьский районный суд Владимира.