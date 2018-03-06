Под домашним арестом ещё на три месяца. Такое решение в отношении Сергея Кошелева 6 марта по ходатайству следствия вынес Октябрьский районный суд
<a href="http://33live.ru/novosti/06-03-2018-sergeyu-koshelevu-prodlili-domashnij-arest.html" target="_blank">Сергею Кошелеву продлили домашний арест</a> - Под домашним арестом ещё на три месяца. Такое решение в отношении Сергея Кошелева 6 марта по ходатайству следствия вынес Октябрьский районный суд
[url=http://33live.ru/novosti/06-03-2018-sergeyu-koshelevu-prodlili-domashnij-arest.html]Сергею Кошелеву продлили домашний арест[/url] - Под домашним арестом ещё на три месяца. Такое решение в отношении Сергея Кошелева 6 марта по ходатайству следствия вынес Октябрьский районный суд