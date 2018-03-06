Дмитрий Шепелев обнародовал ролик, где снят с некой блондинкой, которой преподносит букет ромашек. Пришедшие в восторг поклонники осыпали шоумена комплиментами.

Дмитрий Шепелев обнародовал ролик, где снят с некой блондинкой, которой преподносит букет ромашек. Пришедшие в восторг поклонники осыпали шоумена комплиментами.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Шепелев опубликовал видео, снятого в преддверии 8 марта. По сюжету, популярный телеведущий пытается собрать стол без инструкции, а также поздравляет женщин с праздником. "Я желаю каждой из вас, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина, который знает, как найти подход к женщине, который в три часа ночи выслушает, что за кошмар вам приснился, который не будет нервничать, если вы долго собираетесь, и точно знает, что ни одна деталь вашего гардероба не лишняя, а запасная. Который не крикнет ни в одной ситуации и не будет пропадать где попало", – сказал Шепелев.Далее в гости к Дмитрию пришла некая блондинка, лицо которой скрыто от камеры. Дмитрий преподнес девушке букет ромашек и откупорил бутылку шампанского. Вскоре бокалы с дребезгом полетели на пол, а только что собранный стол развалился на части. Предполагается, что герои видео предались после выпитого страсти .Многочисленные подписчики пришли в восторг от ролика. "Артист 😊", "Классный ролик!", "Дмитрий вы чудо))Желаю вам огромного, настоящего счастья😘😘😘😘😘 Вы прекрасный мужчина😙😙😙💓💓💓", "Дима, Вы молодец! Браво!", "Шедеврально!!!!!💋", "Заверните мне такого мужика, если встретите", – прокомментировали подписчики.Говорят, у Дмитрия Шепелева роман с некой Екатериной Тулуповой. Девушка родилась в Екатеринбурге, окончила художественную школу и связала свою жизнь с дизайном.