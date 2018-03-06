Трактор наехал на ребенка во время работы по очистке территории города. Водитель не заметил школьницу двигаясь задним ходом.
Трактор наехал на ребенка во время работы по очистке территории города. Водитель не заметил школьницу двигаясь задним ходом.
В одном из дворов
Ульяновска произошел трагический случай. Трактор "Беларус" расчищал снег,
мужчина за рулем начал сдавать назад и не увидел проходящую девятилетнюю
девочку. У виновника происшествия 36-летний водительский стаж. В момент ДТП он
был трезв, сообщается сайте
. Ребенок
госпитализирован. По данным сайта 73online.ru у школьницы переломаны ноги.
Недавно Dni.Ru описывали жуткие ДТП с участием тракторов. В
Башкирии, на автомагистрали М7 около деревни Шарипово легковой
автомобиль KIA Ceed потерял управление и залетел под идущий по обочине
трактор. В результате ДТП пострадал маленький ребенок. Сообщается, что от более
серьезных травм его спасло детское кресло.
В декабре на подмосковной
трассе А108 произошло происшествие с участием автобуса. Водитель, выполнявший рейс из
Клина в Большое Щапово, въехал в трактор. На момент столкновения в салоне находилось
15 пассажиров, двое из них получили ушибы.
В январе сообщалось, что в Магнитогорске тракторист,
двигаясь со скоростью 14 километров в час, сбил на пешеходном переходе
70-летнюю пенсионерку. Женщина получила перелом плечевой кости, а в отношении
водителя возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья человека
из-за нарушения правил дорожного движения.
700 тысяч
рублей выплатит матери погибшего на производстве рабочего
"Западно-Сибирская сервисная компания". Решение о денежной компенсации
принял Ишимайский межрайонный суд
Башкирии. 20-летний молодой человек работал помощником бурильщика. В мае 2013
года при переустановке оборудования на новую площадку он оказался зажат между
подъемным агрегатом и сдававшим назад трактором. От полученных травм мужчина
скончался. Суд приговорил водителя трактора к году лишения свободы.