Трактор наехал на ребенка во время работы по очистке территории города. Водитель не заметил школьницу двигаясь задним ходом.

Трактор наехал на ребенка во время работы по очистке территории города. Водитель не заметил школьницу двигаясь задним ходом.В одном из дворовУльяновска произошел трагический случай. Трактор "Беларус" расчищал снег,мужчина за рулем начал сдавать назад и не увидел проходящую девятилетнююдевочку. У виновника происшествия 36-летний водительский стаж. В момент ДТП онбыл трезв, сообщается сайте. Ребенокгоспитализирован. По данным сайта 73online.ru у школьницы переломаны ноги.Недавно Dni.Ru описывали жуткие ДТП с участием тракторов. ВБашкирии, на автомагистрали М7 около деревни Шарипово легковойавтомобиль KIA Ceed потерял управление и залетел под идущий по обочинетрактор. В результате ДТП пострадал маленький ребенок. Сообщается, что от болеесерьезных травм его спасло детское кресло.В декабре на подмосковнойтрассе А108 произошло происшествие с участием автобуса. Водитель, выполнявший рейс изКлина в Большое Щапово, въехал в трактор. На момент столкновения в салоне находилось15 пассажиров, двое из них получили ушибы.В январе сообщалось, что в Магнитогорске тракторист,двигаясь со скоростью 14 километров в час, сбил на пешеходном переходе70-летнюю пенсионерку. Женщина получила перелом плечевой кости, а в отношенииводителя возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья человекаиз-за нарушения правил дорожного движения.700 тысячрублей выплатит матери погибшего на производстве рабочего"Западно-Сибирская сервисная компания". Решение о денежной компенсациипринял Ишимайский межрайонный судБашкирии. 20-летний молодой человек работал помощником бурильщика. В мае 2013года при переустановке оборудования на новую площадку он оказался зажат междуподъемным агрегатом и сдававшим назад трактором. От полученных травм мужчинаскончался. Суд приговорил водителя трактора к году лишения свободы.