× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/06-03-2018-so-snegom-spravlyayutsya.html" target="_blank">Со снегом справляются</a> - Устраняют последствия весеннего снегопада. Владимирские коммунальщики в штатном режиме очищают районы города от сугробов и наледи на дорогах, тротуарах и площадях. Кто мешает убирать Владимир и что делать, если до вашей улицы всё ещё не добралась снегоуборочная техника? Выясняла Маргарита Махрова.