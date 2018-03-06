Кандидаты на пост президента России Ксения Собчак и Владимир Жириновский устроили новую перепалку в ходе предвыборных дебатов на канале Россия 1. Светская львица припомнила политику былые обиды.

Кандидатына пост президента России Ксения Собчак и Владимир Жириновский устроилиновую перепалку в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Светская львица припомнила политику былые обиды.В начале выступления Жириновский отметил, что дебатыдолжны проходить достойно. В ответ Собчак упрекнула его в том, что ондо сих пор не попросил прощения за сказанные в ее адрес ранеенекорректные слова."И это говорит человек, который до сих пор не извинилсяза оскорбления?" – врезала в словесной дуэли конкуренту Ксения. "Провокатор... Она сумасшедшая, она 19 марта будет в психушке лежать. Больная женщина", – отреагировал Владимир Вольфович.Отметим, это не первый скандал междуЖириновским и Собчак. Ранее кандидаты устроилиперепалку в эфире телеканала "Россия 24" на дебатах 1 марта. За день до этого на канале"Россия 1" Собчак облила водойЖириновского, обозвавшего ее "дурой, отвратительной бабой и черной грязью".Материал дополняется