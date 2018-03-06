Кандидаты
на пост президента России Ксения Собчак и Владимир Жириновский устроили
новую перепалку в ходе предвыборных дебатов на канале Россия 1. Светская львица припомнила политику былые обиды.
Кандидаты
на пост президента России Ксения Собчак и Владимир Жириновский устроили
новую перепалку в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Светская львица припомнила политику былые обиды.
В начале выступления Жириновский отметил, что дебаты
должны проходить достойно. В ответ Собчак упрекнула его в том, что он
до сих пор не попросил прощения за сказанные в ее адрес ранее
некорректные слова.
"И это говорит человек, который до сих пор не извинился
за оскорбления?" – врезала в словесной дуэли конкуренту Ксения. "Провокатор... Она сумасшедшая, она 19 марта будет в психушке лежать. Больная женщина", – отреагировал Владимир Вольфович.
Отметим, это не первый скандал между
Жириновским и Собчак. Ранее кандидаты устроили
перепалку в эфире телеканала "Россия 24" на дебатах 1 марта. За день до этого на канале
"Россия 1" Собчак облила водойЖириновского, обозвавшего ее "дурой, отвратительной бабой и черной грязью".
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