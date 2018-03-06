Бой-реванш между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, запланированный на май, может не состоятся. Допинг-проба мексиканца оказалась положительной.

Бой-реванш между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, запланированный на май, может не состоятся. Допинг-проба мексиканца оказалась положительной.В сентябре Головкин и Альварес встречались на ринге в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе сразу по четырем версиям WBA Super, IBF, WBC и WBO. Бой завершился вничью, и в мае соперникам предстояло снова сойтись на ринге. Однако этот бой может не состояться, если Сауль Альварес будет дисквалифицирован.Допинг-проба Альвареса оказалась положительной. В ней обнаружено запрещенное вещество кленбутерол. Но мексиканец уверяет, что препарат попал к нему организм с зараженным мясом. Альварес уже известил боксерские федерации и команду Головкина о случившимся.