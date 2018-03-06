Изъято более 10 тысяч единиц элитнойнемаркированной алкогольной продукции, установлено 8 автотранспортных средств, предназначенных для хранения и перевозки немаркированного алкоголя...

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами ОЭБиПК Главного управления на транспорте МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии г. Москвы пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в приобретении, хранении, перевозке немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.По предварительным данным, оборот от противоправной деятельности, носящей межрегиональный характер, составлял более 50 млн рублей в месяц.По данному факту СЧ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полициипроведено более 20 обысков на территории Москвы и Московской области, в результате которых обнаружено и изъято более 10 тысяч единиц элитнойнемаркированной алкогольной продукции, установлено 8 автотранспортных средств, предназначенных для хранения и перевозки немаркированного алкоголя.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержано 8 участников организованной группы. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пяти других – в виде домашнего ареста, еще двое находятся под подпиской о невыезде.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26