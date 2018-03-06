Злоумышленник заранее приобрел подделки заказанных сумок для ноутбуков и, введя курьера в заблуждение, подменил их...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали 22-летнего жителя Подмосковья по подозрению в хищении товара у курьера.В отдел полиции поступило сообщение от курьера одной из фирм по продаже аксессуаров для ноутбуков о хищении у него товара. Потерпевший сообщил, что доставил заказ в виде нескольких сумок на Проспект Вернадского. Заказчик попросил проверить товар на соответствие размеру принадлежащего ему ноутбука, оставив в качестве залога денежные средства в размере 24 тысяч рублей. Вернувшись, молодой человек сказал, что сумки ему не подходят, забрал деньги и скрылся. Позже курьер заметил, что сумки, которые вернул молодой человек, являются поддельными.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник заранее приобрел подделки заказанных сумок и подменил их во время проверки.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93