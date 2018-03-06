В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали мужчину около одного из домов на шоссе Энтузиастов. У него был изъят героин, общей массой 200 граммов...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в хранении героина.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали мужчину около одного из домов на шоссе Энтузиастов. При личном досмотре полицейские обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой около 200 граммов.По данному факту СО ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве