Разбирательства между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске продолжаются. Вспыли новые чудовищные подробности.

Разбирательства между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске продолжаются. Вспыли новые чудовищные подробности.Журналисты поговорили с матерью Жанны Фриске Ольгой. Оказалось, что Дмитрий Шепелев якобы срывает свидания с внуком и настраивает его против дедушки и бабушки. А у коттеджа, от доли которого дедушка и и бабушка отказались в пользу маленького Платона, круглосуточно дежурит охрана.Женщина рассказала чудовищные данные. По словам матери певицы, мальчик находится под постоянным наблюдением. "На нем на ручке постоянно подслушивающее устройство, ка это называется, браслет, да. Ребенок постоянно нервничает..." – рассказала Ольга Владимировна.Как сообщила мать артистки, в последний раз она видела внука в декабре. И встреча эта была не из приятных. "Первое, что он мне сказал: "Мне сказали, что моя бабушка Оля умерла". Он зашел на встречу и первое, что он сказал: "А зачем вы у нас с папой забрали дом и деньги?" На что я ему ответила: "Дом твой, Платон. И деньги твои. И никто у тебя их не забирает", – цитирует мать Фриске сетевое издание .Ольга Владимировна дала понять, что их семья полностью отказалась от борьбы за дом. "Пусть живут там, пусть живут. И пусть он не волнуется, никто этот дом не заберет. Он никому не нужен. Мне, моей семье, он не нужен, этот дом", – заявила женщина подрагивающим голосом.